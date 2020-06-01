بالمواعيد .. سيناريوهات الكاف لاستكمال دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

يدرس مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أكثر من موعد لاستئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، حيث تقرر تأجيلهما للحد من انتشار فيروس كورونا. ويفكر مسئولو الكاف في مقترحين لمواعيد البطولتين، يتمثل الأول فيما يلي: ذهاب نصف النهائي .. يقام أحد أيام 31 يوليو أو 1 أو 2 أغسطس إياب نصف النهائي .. 7 أو 8 أو 9 أغسطس نهائي الكونفيدرالية .. 23 أغسطس نهائي دوري الأبطال .. 28 أغسطس Advertisements أما المقترح الثاني، يتمثل في المواعيد التالية: المواعيد التالية: ذهاب نصف النهائي .. 4 أو 5 أو 6 سبتمبر الإياب .. 11 أو 12 أو 13 سبتمبر نهائي الكونفيدرالية .. 23 سبتمبر نهائي دوري الأبطال .. 25 سبتمبر والجدير بالذكر أن الزمالك والأهلي تأهلا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما صعد فريق بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفيدرالية.

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