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مايسترو لاتسيو الإيطالي يشعل الصرع بين عمالقة أوروبا

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة حول صراع الثلاثي باريس سان جيرمان و و مانشستر يونايتد بشأن ضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو.

اشارت صحيفة "الليكيب الفرنسية، أن هناك نادي تقدم بشكل كبير

في المفاوضات بشأن ضم سافيتش دون الكشف عنه، لافتة إلى أنه تفوق على باريس سان جيرمان نحو سافيتش.

و أوضحت التقارير أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتحركان من

أجل سافيتش ، و أجروا منافسات مع لاتسيو مشيرة إلى أنه قد يكون أحد الناديين.

وفي سياق متصل، قام كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، بتخّفيض سعر سافيتش من 100 مليون يورو إلى 60 - 70 مليون يورو، وذلك تماشيًا مع الركود الاقتصادي بالأندية  جراء تفشي فيروس .

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