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بايرن ميونيخ يفتح الباب أمام انتقال مدافعه هيرنانديز الي ريال مدريد

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كشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادي في التعاقد مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز قلب دفاع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعي ريال مدريد لتدعيم دفاعه بلاعب جديد، ما دفع ادارة النادي لتقديم عرض لإستعارة هيرنانديز لموسم مع

وجود بند باحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة.

ويرحب بايرن ميونيخ برحيل هيرنانديز الذي ابعدته الاصابات المتكررة عن تشكيل الفريق خلال فترات طويلة من الموسم الحالي.

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