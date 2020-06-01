إصابة نجم تورينو الإيطالي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي تورينو الإيطالي عن إصابة دانييلي باسيلي نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي .
وأوضح النادي بأن اللاعب تعرض للإصابة امس يوم الاحد ، و قام بفحوصات طبية، أظهرت التواء في ركبته اليمنىوقطع بالرباط الصليبي .
وأضاف النادي أن التشخيص النهائي للإصابة هو قطع بالرباط الصليبي مع التواء في الركبة اليمنى وسيغيب اللاعب لمدة طويلة.
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