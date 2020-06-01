سراج: هذه أزمتنا مع الزمالك.. ولم أقصد الإساءة لمجلس الأهلي

أكد محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، أنه يشكر جماهير الزمالك على دعمها في الموقف الأخير بعد الرد على تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني.

وقال سراج في مقطع فيديو ، اليوم

الاثنين ، إن الأزمة حالياً ليست بين جماهير الأهلي والزمالك ولكن المشكلة مع بعض مسؤوليه الذين يتشدقون بالمبادئ ولكنهم أثاروا الفتنة وخلقوا حالة من التعصب.

وأضاف:" لم أقصد بحديثي الإساءة لمجلس الأهلي بأن "عينهم مكسورة" فالجميع يعلم احترامي لزملائي بالمجلس وعلاقتنا التي تمتد لعلاقات أسرية".

وتابع: "أكن كل احترام لمحمود الخطيب رئيس النادي فهو قيمة وقامة وعلاقتي بالجميع داخل المجلس رائعة وأعتز بها ولكنني كنت أقصد مسؤولين بأندية آخرى يعلمون جيداً أنهم لن يستطيعوا الرد".