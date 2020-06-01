سراج رداً على تركي آل الشيخ: أهلاً باللجوء للقانون

رحب محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، باللجوء للقانون من جانب تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء ومالك نادي ألميريا الإسباني في أزمة

التلاسن بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سراج في مقطع فيديو ، اليوم الاثنين ، إن مصر دولة قانون كما أنه متمسك

بمبادءه ومواقفه التي عبر عنها واكتسبها من جماهير الأهلي التي ساندته ودعمته بقوة في هذه الأزمة.

وأضاف:" الأهلي لا خوف عليه في وجود هذه الجماهير الرائعة التي تدعم النادي في كل وقت مهما اختلفت مجالس الإدارات أو اللاعبين".