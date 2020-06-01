رحب محمد سراج الدين ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، باللجوء للقانون من جانب تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء ومالك نادي ألميريا الإسباني في أزمةالتلاسن بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سراج في مقطع فيديو ، اليوم الاثنين ، إن مصر دولة قانون كما أنه متمسكبمبادءه ومواقفه التي عبر عنها واكتسبها من جماهير الأهلي التي ساندته ودعمته بقوة في هذه الأزمة.
وأضاف:" الأهلي لا خوف عليه في وجود هذه الجماهير الرائعة التي تدعم النادي في كل وقت مهما اختلفت مجالس الإدارات أو اللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر سراج رداً على تركي آل الشيخ: أهلاً باللجوء للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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