حقق فريق مينسك فوزاً صعباً علي ضيفه سلوتسك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 بمسابقة الدوري البيلاروسي الممتاز. الدوري البيلاروسي الممتاز. ونجح فلاديمير كوفشنيسكي في تسجيل هدف فريق الوحيد بعد مرور ستة دقائق فقط من عمر الشوط الأول للمباراة. فقط من عمر الشوط الأول للمباراة. ورفع مينسك رصيده الي 13 نقطة في المركز 13 من تسعةمباريات فقط، بينما توقف رصيد فريق سلوتسك عند 17 نقطة في المركز الخامس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مينسك يتفوق علي سلوتسك بهدف نظيف في الدوري البيلاروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.