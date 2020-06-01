مينسك يتفوق علي سلوتسك بهدف نظيف في الدوري البيلاروسي

حقق فريق مينسك فوزاً صعباً علي ضيفه سلوتسك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 بمسابقةالدوري البيلاروسي الممتاز.
ونجح فلاديمير كوفشنيسكي في تسجيل هدف فريق الوحيد بعد مرور ستة دقائقفقط من عمر الشوط الأول للمباراة.
ورفع مينسك رصيده الي 13 نقطة في المركز 13 من تسعةمباريات فقط، بينما توقف رصيد فريق سلوتسك عند 17 نقطة في المركز الخامس.
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