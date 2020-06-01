كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر يونايتد بضم، كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. كتبت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أبدى رغبته بضم هافيرتز، فضلا عن رغبته بضم جادون سانشو ايضًا نجم بوروسيا دورتموند. عن رغبته بضم جادون سانشو ايضًا نجم بوروسيا دورتموند. وأضافت أن اليونايتد يجهز عرضا بقيمة 50 مليون جنيه استرليني ، لكن من المرجح أن ترفض إدارة باير ليفركوزن العرض بسبب طلبها لأكثر من ذلك، حيث حددت مبلغ 90 مليون يورو. بسبب طلبها لأكثر من ذلك، حيث حددت مبلغ 90 مليون يورو. وتابعت أن الإدارة الشياطين الحمر ترغب بضم النجم الألماني الشاب، بجانب سانشو ليصبح الخط الهجومي مع ماركوس راشفورد و انتوني مارسيال ناري. ويحظى هافيرتز باهتمام العديد من الأندية بضمه على رأسها بايرن ميونخ و العديد من أندية البريميرليج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع نجم باير ليفركوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.