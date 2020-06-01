شاهد.. مباراة كولن ولايبزيج في الدوري الألماني

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة كولن وريدبول لايبزيج في ختام مباريات الجولة 29 للدوري الألماني.

تقام المباراة علي ملعب راين اينرجي ستاديون معقل فريق كولن، دون حضور جماهيري

في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وتنطلق المواجهة المرتقبة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،

العاشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

تنقل المباراة حصرياً عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 5 بصوت المعلقين الرياضيين محمد بركات وعصام الشوالي.

Advertisements

يدخل كولن المباراة في المركز الحادي عشر بـ 34 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الخامس ب 55 نقطة من 28 مباراة فقط.

شاهد المباراة..