موجة التغيير تضرب قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حزمة قرارات ليقود حملة تغيرات لتجديد دماء بعض القطاعات الرياضية.

وقرر المجلس تشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية والإدارية استعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة، وللجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها.

وتم تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم من خلال لجنة تضم هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان و محمودالقاضي أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية بينما تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة من خلال لجنة تضم كل من حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد وأحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبدالعزيز المدير المساعد للشئون الرياضية أما تشكيل جهاز الفريق الأول وقطاع الناشئين للكرة الطائرة من خلال لجنة تضم كل من إسماعيل

محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبدالعزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

وفى سياق متصل يتم تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للألعاب الفردية المختلفة من خلال لجنة تضم كل من إبراهيم شعبان وأحمد فؤاد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

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كما قرر المجلس تفويض محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021 بالإضافة إلى الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالمول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب وقت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات والمستحقات الخاصة

بالنادى.

ومخاطبة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه فضلا عن الموافقة على قبول تبرع الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى بعدد خمسة بوابات تعقيم " 3 " بمقر النادى بالشاطبى و" 2 " بفرع النادى بسموحة تحسباً لعودة و أستئناف النشاط الرياضى و الاجتماعى من جديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن.

وتشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من هشام حسن نائب الرئيس وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي ومحمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة

واختتم مجلس الادارة إجتماعه بقرار إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى اعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى.