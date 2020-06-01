بعد أكثر من 80 يومًا .. نجوم ريال مدريد يخوضون أول حصة تدريبية “جماعية”

ظهر نجوم فريق ريال مدريد للمرة الأولى منذ مدة في التدريبات الجماعية، وتحديدًا لأول مرة بعد غياب 81 يوماً من آخر مران جماعي لهم في 12 مارس الماضي، قبل أن يتوقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا.

واستطاع المدرب “زين الدين زيدان” أخيرًا الاعتماد على جميع لاعبيه المتاحين في مران واحد، بعد عدة أيام من التدريبات الفردية، ثم أعقبتها التدريبات من مجموعات صغيرة، والآن مجموعة واحدة قبل مباراة الفريق القادمة في الدوري الإسباني، التي تحدد موعدها رسمياً في 14 يونيو أمام إيبار.

وبدأ اللوس بلانكوس التحضير لمواجهة إيبار، وهي مباراة الجولة الـ28 من بطولة الليجا، في آخر مران جماعي للاعبين وسط إجراءات وقائية بسبب اتشار الوباء قبل 81 يومًا، وبالتحديد قبل يوم واحد من تعليق النشاط ودخول الجميع في حجر منزلي.

وبدأ اللاعبون المران صباح اليوم الاثنين بتدريبات بدنية شاقة ثم التدريب بالكرة بشكل منفرد ولاحقاً في مجموعة قبل أن تنتهي الحصة بمباراة بين الفريق بأكمله 12 لاعباً ضد 12.

وظهر كامل نجوم الريال بمستوى بدني ممتاز، وهذا يدل على العمل الذي كان قائمًا في آخر شهرين، ومتابعة أخصائيين في التغذية واللياقة البدنية لحالة كل لاعب أثناء الحجر، وبما في ذلك البلجيكي “إدين هازارد” المعروف بصعوبة تعامله مع الراحات الطويلة.

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