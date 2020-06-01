اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرار رسمي باستئناف الدوري الجزائري للمحترفين في أقرب فرصة ممكنة، مطالبًا من الجهات الأمنية ووزارة الشباب عودة النشاط مرة أخرى مع حلول شهر أغسطس، وهو نفس الموعد الذي اتفقت عليه معظم الدوريات العربية أمثال السعودي والإماراتي والتونسي.

وقررت السلطات الحكومية الجزائرية تخفيف القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا المُستجد على مدار الشهرين الماضيين، الأمر الذي دفع مسؤولي كرة القدم في البلاد بالمطالبة بعودة جميع الدوريات المحلية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي في الاتحاد الجزائري “صالح باي عبود” في حديثه مع الإذاعة الجزائرية، إن قرار عودة الدوري الجزائري قد أتخذ باجماع كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأوضح “نحتفظ بخطة الطريق التي أعدها الاتحاد سلفاً والتي تقضي بالعودة إلى التدريبات بعد رفع الحجر الصحي لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع، وبعدها سيتم استكمال الدوري خلال 8 أسابيع”.

وأضاف صالح باي عبود “الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعث برسالة إلى السلطات الحكومية للتأكيد على رغبته في استكمال الموسم الكروي، لكن في ظروف مناسبة، وهذه الفكرة كانت محل نقاش خلال اللقاء الذي جمع وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي برئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زاطشي يوم السبت الماضي”.

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ومن المرجح عودة الأندية إلى التدريبات إذا ما حصلوا على الضوء الأخضر للتجمعات من قبل السلطات المحلية، في البداية عبر مجموعات صغيرة، على أن يتم توسيع نطاق التدريبات بعد استقرار الأمور أكثر فيما يخص الأعداد المُصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).

في نفس السياق، رفض عبود إعطاء مسؤولي الأندية وجمهور كرة القدم الجزائرية موعدًا محددًا لعودة الدوري المحلي من جديد، بدعوى أن ذلك يبقى رهن تطورات الوضعية الصحية.

المنافسة مازالت مستمرة على اللقب

ولم تنته المنافسة على لقب الدوري الجزائري بعد مرور 21 جولة، حيث يتصدر شباب بلوزداد المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن وفاق سطيف ومولودية الجزائر، وبفارق 4 نقاط عن شبيبة القبائل صاحب المركز الرابع.

كما أن الصراع لا يزال على أشده بين 6 أندية على الأقل للنجاة من الهبوط إلى الدوري الجزائري الدرجة الأولى، ولهذا تمسكت جميع الأندية بضرورة استئناف الموسم باستثناء المتصدر “شباب بلوزداد” الذي أعرب عن رغبته في إنهاء الموسم كما حدث في فرنسا وهولندا.

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