الكاف يقرر استئناف دوري الأبطال والكونفدرالية ويعلن المواعيد المقترحة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” استئناف بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، وعدم الغائهما، بعد توقف كلتا البطولتين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأنهى الكاف الجدل الدائر حول مستقبل دوري الأبطال والكونفدرالية، بعدما قرر في اجتماعه الأخير التمسك باستكمال البطولتين وعدم اتخاذ قرار بإلغاء كل منهما.

وتوقفت بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب دور ربع النهائي، حيث تأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي، وتأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذات الدور.

ووضع الكاف سيناريو استئناف بطولة دوري الأبطال، حيث حدد الملاعب والمواعيد المقترحة لمباراتي دور نصف النهائي، ومباراة النهائي.

السيناريو الأول هو إقامة مباراتي الذهاب احد ايام 31 يوليو و1و2 اغسطس والاياب 7و8و9 اغسطس على أن يلعب النهائي يوم 28 اغسطس.

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السيناريو الثاني: اقامة مباراتي الذهاب احد ايام 4و5و6 سبتمبر والاياب 11و12و13 سبتمبر، على أن يُلعب النهائي يوم 25 سبتمبر.

وقرر الكاف اقامة المباراة النهائية بالقاهرة في حالة تأهل الأهلي والزمالك، على أن تقام بالمغرب في حالة تأهل الوداد والرجاء، وتأجيل تحديد الملعب في حالة تأهل فريق مصر وفريق مغربي.

وحدد الكاف موعد نهائي الكونفدرالية، حيث تقرر اقامة النهائي يوم 23 اغسطس في حالة اقامة نهائي دوري الأبطال يوم 28 من الشهر ذاته، على أن يقام يوم 21 سبتمبر في حالة اقامة نهائي دوري الأبطال يوم 25 من الشهر ذاته.

وقرر الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه الطارئ، فتح باب القيد للبطولات الجديدة على مرحلتين في شهر سبتمبر، المرحلة الأولى في الفترة من 1 الي 20 سبتمبر وتشهد تسجيل القائمة الاولي، أما المرحلة الثانية في الفترة من 21 سبتمبر الي 30 سبتمبر، وتشهد تسجيل القائمة الثانية ولكن لا تشارك الا من دور الـ”16″ المجموعات.

وتقرر أيضا الغاء الدور التمهيدي في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، علي ان تُلعب مباريات دور ال64 ودور ال32 في شهر اكتوبر، وتنطلق مباريات دور المجموعات في شهر نوفمبر.

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