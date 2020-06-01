بث مباشر | شاهد مباراة لايبزج وكولن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لأحداث مباراة لايبزيج وكولن في الدوري الألماني (البوندسليجا)، في آخر مباريات الجولة ال29، على ملعب نادي كولن “رهين إنيرجي ستاديون”، مساء اليوم الاثنين الأول من يونيو 2020.

تنطلق مباراة لايبزيج وكولن في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، و18:30 بتوقيت جرينيتش.

وتعد هذه المباراة أهم مباريات اليوم الاثنين حول العالم، فإذا فاز بها لايبزيج سيضاعف من حدة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة من موسم 2020/2019.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق الليبي محمد بركات، وعلى قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، ويُدير اللقاء الحكم “كريستيان دينجيرت”.

ويحتل لايبزيج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركزين الثالث والرابع، وسيتوجب عليه تعميق جراح كولن لمواصلة المنافسة على مركز الوصافة أمام دورتموند.

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