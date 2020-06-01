بث مباشر | مشاهدة مباراة لايبزيج وكولن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة أحداث مباراة لايبزيج وكولن في الدوري الألماني، في آخر مباريات الجولة ال29، على ملعب نادي كولن “رهين إنيرجي ستاديون”.

تنطلق مباراة لايبزيج وكولن في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، و18:30 بتوقيت جرينيتش.

وتعد هذه المباراة أهم مباريات اليوم الاثنين حول العالم، فإذا فاز بها لايبزيج سيضاعف من حدة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الجولة الأخيرة من موسم 2020/2019.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 5 بتعليق الليبي محمد بركات، وعلى قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، ويُدير اللقاء الحكم “كريستيان دينجيرت”.

يدخل لايبزيج هذه المباراة تحت ضغط النتائج الإيجابية التي حققها الثلاثي “دورتموند ومونشنجلادباخ وباير ليفركوزن” خلال اليومين الماضيين، حيث بات مطالبًا بتحقيق الفوز خارج قواعده أمام كولن من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

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ويحتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركزين الثالث والرابع، وسيتوجب عليه تعميق جراح كولن لمواصلة المنافسة على مركز الوصافة أمام دورتموند.

وجمع كولن في آخر 4 مباريات نقطتين فقط منذ استئناف الموسم بعد جائحة كورونا، ولم يفز الفريق منذ يوم 6 مارس الماضي عندما هزم بادربورن خارج ميدانه.

كولن 0-0 لايبزيج

الدوري الألماني (الجولة 29 – الرابعة بعد كورونا)

ملعب رهين إنيرجي ستاديون (كولن)

تبدأ الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش

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