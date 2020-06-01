صحيفة أسترالية تُبرز إنجاز ديجينيك.. وتؤكد: الهلال هو عملاق الكرة السعودية

أبرزت صحيفة “brisbanetimes” الأسترالية الإنجاز المميز الذي حققه، محترف نادي الهلال السابق، ميلوس ديجينيك، مع فريقه الحالي ريد ستار، بالتتويج ببطولة الدوري الصربي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز بخماسية نظيفة على راد بيوغراد، عقب استئناف المسابقة بعد التوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكان ديجينيك قد رحل عن الهلال في صيف عام 2019، بعد 6 أشهر فقط قضاها المدافع الأسترالي مع الزعيم، وقد انضم إلى الفريق الأزرق قادماً من ريد ستار الصربي، لكن تجربته كانت قصيرة بعد التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي هيون سو يانغ، والذي كان سببا رئيسيا في رحيله عن النادي السعودي.

وانضم ديجينيك إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، عندما كان المدرب خورخي جيسوس يتولى قيادة الفريق، وقد لعب المدافع الأسترالي مع الزعيم 18 مباراة، وصنع هدف وحيد، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع، وأحيانا كلاعب وسط مدافع.

الهلال كبير الكرة السعودية

الصحيفة الأسترالية في تقريرها عن تحقيق ديجينيك لبطولة الدوري الصربي، قالت أنه قبل عودته إلى ريد ستار خاض تجربة قصيرة مع الهلال، الذي يُعتبر عملاق الكرة السعودية، بالنظر إلى تاريخه وعدد ألقابه على الصعيد المحلي والقاري.

Advertisements

وأشادت بإنجاز ديجينيك قائلة “ساعد المدافع الأسترالي فريق على تحقيق الفوز بخماسية والتتويج باللقب، أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 57 مستغلا ركلة ركنية. كان الفوز على راد بيوغراد، في أول مباراة منذ الإيقاف القسري بسبب جائحة كورونا، كافيا للحصول على لقب صربي ثالث على التوالي”.

زعامة متواصلة

واستطاع ريد ستار الظفر بلقب ثالث على التوالي للدوري الصربي، ليمدد رقمه القياسي البالغ 31 لقبا، وقد خيم صمت مطبق على المباراة؛ نظرا لإقامتها بدون جماهير.

وعجز بطل كأس أوروبا عام 1991 عن الاحتفال باللقب مع أنصاره، والذي جاء قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، وسيُسمح لنحو ألف مشجع بحضور المباريات اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يلعب ريد ستار على أرضه أمام رادنيك مع تخفيف الحكومة الصربية اجراءات العزل العام.

..