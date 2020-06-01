بالفيديو | الجمهور يشهد استئناف الدوري السوري على الأسطح

عاد الدوري السوري من جديد، بعد فترة توقف عانت منه الرياضة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا، لكن تم تنفيذ ذلك خلف أبواب مغلقة، بدون حضور جماهيري، للحفاظ على التدابير الصحية.

لكن هذا القرار، لم يكن عائقاً أمام جماهير الاتحاد الحلبي السوري بعدم مشاهدة فريقهم عند عودته، في مباراته أمام شرطة العاصمة.

المشهد يصل إلى المكسيك

صحيفة “telediario” المكسيكية سلطت الضوء على ما حدث، وتواجد الجماهير على أسطح المباني لمشاهدة اللقاء، وقالت “كانت إجراءات العودة بدون جمهور في المدرجات. لم تكن هذه مشكلة للمشجعين في سوريا، الدولة التي قررت أن تنسى للحظة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها لمشاهدة مباراة من على السطح”.

وأضافت “تمكن فريق كرة القدم في سوريا من استئناف عمله خلف أبواب مغلقة، وهو وضع لم يكن مزعجًا لما يقرب من مائة معجب تجمعوا على سطح مبنى ليشهدوا اللقاء بين الاتحاد الحلبي السوري وشرطة العاصمة”.

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واختتمت الصحيفة “على الرغم من قيود المسافة التي تم حسابها في جميع أنحاء العالم، تجمع المئات من المشجعين ، بالإضافة إلى ذلك ، كانوا قادرين على الاحتفال بهدف من فريقهم المفضل. وهتفوا لمحمد الأحمد اللاعب الذي أحرز الهدف الأول لناديه بعد 15 دقيقة فقط من اللقاء الذي انتهى 2-0 لصالح الاتحاد، يجب على السلطات اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة حتى لا تتكرر”.

مخالفات كثيرة

كان الاتحاد السوري لكرة القدم قد أصدر تعليمات صارمة حول عودة المسابقة من جديد، إلا أن عودة انطلاقة الدوري وتحديداً في الجولة الرابعة من مرحلة الإياب، شهدت العديد من الحالات التي تم الخروج فيها عن الإجراءات الاحترازية.

ورأينا في الدوري السوري بعض المشاهد من تلامس بين أيدي اللاعبين اثناء الاحتفالات بتسجيل الأهداف، وصولاً إلى متابعة الجمهور لأنديتهم بالتواجد على أسطح المباني المجاورة للملاعب.

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