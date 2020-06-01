الأهلي يعاقب حسام عاشور بسبب “الفيديو”.. ويتوعده بالمزيد

عاقب النادي الاهلي، قائد الفريق حسام عاشور، على خلفية ظهوره في أحد الفيديوهات المصورة، ووجه من خلالها انتقاد لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأعلن مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، تطبيق اللائحة، ومعاقبة حسام عاشور، بعدما قام بخرق قرار النادي بحظر الظهور في وسائل الإعلام بدون إذن.

وظهر قائد الاهلي في فيديو مصور يوم السبت الماضي، تحدث من خلاله على تفاصيل قراره الخاص بعلاقته بالنادي، والترتيبات الخاصة بمباراة اعتزاله.

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وقرر عبد الحفيظ برفع أمر اللاعب إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على خلفية قيامه بالهجوم على مسئولي النادي خلال ذات الفيديو.

ووجه عاشور انتقادات لمسؤولي الاهلي وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب، بشأن التباطؤ في منحه الخطاب الخاص بتفاصيل مباراة اعتزاله ضد ألميريا الإسباني، التي كان سينظمها رئيس شرف النادي تركي آل الشيخ.

وكان محمود الخطيب قد عرض على حسام عاشور ختام مشواره الكروي بقميص النادي، بعد قرار المدير الفني للفريق رينيه فايلر عدم التجديد له، مع تكفل النادي بتنظيم مباراة اعتزال واعداده بشكل لائق للعمل الإداري عن طريق فترة معايشة بالخارج.

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