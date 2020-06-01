حازم إمام: الزمالك نادي القرن الحقيقي

يؤمن حازم إمام، بأحقية نادي الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا عن القرن الماضي، الذي كان قد حصل عليه الأهلي منذ سنوات.

وشدد نجم المنتخب المصري السابق، على أن كل جماهير الزمالك بما فيهم هو على قناعة تامة، بأن الزمالك هو بطل القرن الحقيقي.

ورد عضو اتحاد الكرة السابق على سؤال أحد المستمعين لبرنامج ” وان تو” على إذاعة أون سبورت حول رأيه في أحقية نادي الزمالك في الحصول على لقب القرن قائلا: “إجابة مفروغ منها، الزمالك هو نادي القرن الحقيقي”.

وأتم حازم إمام تصريحاته قائلا: ” الزمالك هو الأكثر تحقيقا للألقاب القارية في القرن العشرين، وبالتالي هو الأحق في الفوز بلقب نادي القرن وليس الاهلي”.

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واحتفل الأهلي في الثاني والعشرون من مايو الماضي بالذكرى رقم 20 بمناسبة حصوله على لقب نادي القرن في أفريقيا.

يذكر ان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد كلف لجنة رباعية تضم نائبه أحمد جلال إبراهيم وأعضاء المجلس أحمد مرتضى وهاني زادة، لتقديمه إلى المحكمة الرياضية والمطالبة بمنح النادي لقب القرن.

وقام مسؤولو الزمالك بتعليق لافتات ضخمة داخل نادي الزمالك مؤخرا كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات 9، وليس بالمحسوبية والمجاملات 7”.

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