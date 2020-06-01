شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «ميسي» باق في برشلونة حتى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من المؤكد بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في فريقه حتى نهاية موسم 2021 بعد انتهاء فاعلية البند في عقده الذي يتيح له الرحيل عن فريقه مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب شبكة ESPN الأمريكية، فإن انتهاء البند الذي يتيح للاعب الرحيل في الصيف مجانًا يعني بقائه في كامب نو لموسم آخر ليصبح بإمكانه التفاوض مع أي ناد للانضمام إليه بداية من يناير القادم.

وأشارت الشبكة الأمريكية أن البلوجرانا يسعى بدوره لإقناع اللاعب بالبقاء وتجديد عقده في الفريق للبقاء لبعد 2021.

وكان «ميسي» قد تحدث في أكثر من مناسبة عن تفضيله البقاء مع برشلونة حتى اعتزاله حتى وإن كان يرغب من داخل في اللعب لنادي طفولته نيوأولد بويز الأرجنتيني إلا أن حياة أسرته واستقرارها في كتالونيا يجعله يفضل البقاء عن الرحيل.