هل ينضم رحيم سترلينج إلى قائمة «الخونة» في مانشستر؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح «خيانة» جديدة في سماء مدينة مانشستر إذ يراقب أصحاب القميص الأحمر مانشستر يونايتد لخطف أحد أهم نجوم الغريم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات القادمة.
وحسب صحيفة «إنديبندنت» البريطانية، فسيتحرك مانشستر يونايتد من أجل الحصول على النجم رحيم سترلينج في حال كان متاحًا للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة اللاعب الدولي الإنجليزي في الرحيل عن ملعب الاتحاد في حال استمرت عقوبة الإيقاف عن المشاركة في البطولات الأوروبية الموقعة على مانشستر سيتي.
ورغم نية مانشستر يونايتد التحرك لضم اسم رحيم سترلينج إلى قائمة «الخونة» التي تضم الأسماء التي انتقلت بين الغريمين، إلا أن ريـال مدريد يبدو الوجهة الأكثر واقعية للاعب صاحب الـ 25 عامًا، كما أوضحت الصحيفة البريطانية.
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