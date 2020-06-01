شكرا لقرائتكم خبر عن خطة العودة.. تفاصيل تواجد عمرو الجنايني في مكتب وزير الرياضة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الأستاذ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال اللقاء المطول الذي جمعهما، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم في مصر وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بإدارة شؤون الكرة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات في حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه ايضاً مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) اخذاً بعين الاعتبار الالتزامات الإفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفيدرالية.

كما بحث وزير الرياضة مدى مطابقة كافة الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم في ضوء أحكام قانون الرياضة المصرى وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائى لجميع مفردات المنظومة الرياضية بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام القادمة في هذا الشأن.