شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميدو» يبلغ برشلونة برغبته في الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن نيلسون سيميدو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أبلغ الإدارة الكتالونية برغبته في الرحيل عن جدران النادي في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرتغالي يرغب في الرحيل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن هناك عقبة أمام إتمام الصفقة، وهى أن برشلونة يريد ٤٠ مليون يورو، بينما يريد مان سيتي رحيل كانسيلو إلى البارسا في صفقة تبادلية وعدم دفع مبلغ مالي، وهو الأمر الذي يرفضه برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة غير مهتم بضم كانسيلو للفريق، ولا يرغب في الحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، ولكن الأيام القادمة ستشهد المفاوضات النهائية بخصوص صفقة انتقال سيميدو إلى السيتي.