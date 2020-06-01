شكرا لقرائتكم خبر عن «سكولز»: برشلونة «جوارديولا» أفضل فريق لعبت ضده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بول سكولز، لاعب فريق مانشسر يونايتد السابق، إن فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة مدربة السابق بيب جوارديولا، هو أفضل فريق لعب ضده في المباريات التي خاضها ضد الفريق الكتالوني.

وأضاف «سكولز»، في تصريحات لصحيفة «مترو» الإنجليزية، أن فريق برشلونة في هذا الوقت كان يمتلك لاعبين جيدين جدًا، منهم تشافي وإنييستا وبوسكيتس وميسي وهنري وبيكيه وبويول، مشيرًا إلى أن الفريق بهذه الأسماء كان «غير طبيعي» على الإطلاق.

وأكد أسطورة خط الوسط بنادي مانشستر يونايتد، إن برشلونة وريال مدريد حرموا الشياطين الحمر من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حوالي ٤ أو ٥ أو ٦ مرات، وأضاف قائلاً: «واجهنا ريال مدريد أيضًا في عام ٢٠٠٣، كان فريق مذهل، لكنه ليس مثل برشلونة».

واختتم حديثه قائلاً: «نحن كنا جيدين في مواجهة برشلونة وريال مدريد، ولكن في النهاية كنا نواجه فرق غير طبيعية وخارجة عن المألوف».