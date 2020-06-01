شكرا لقرائتكم تعقيم وصيانة المركز الاولمبى استعداداد لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المركز الاولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى لعودة النشاط تدريجيا ، في الموعد الذى اعلنه اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، و المقرر له منتصف يونيو الجارى ، وفقا لقرارات مجلس الوزراء ، بإجراء أعمال الصيانة و التعقيم قبل انطلاق وعودة النشاط .

أكد عاطف حمودة مدير المركز الاولمبى أن المركز حاليا لايوجد به أي فرق او منتخبات قومية للتدريب ، ولا يوجد نزلاء بالفندق ، أو استخدام له ، انتظارا للموعد الذى حددته الوزارة .

وأضاف حمودة أن الصيانة و التعقيم يجرى يوميا بالمركز في كطل انحاؤه وصالاته وطرقاته ، لضمان سلامة وصحة للاعبين فور انتظامهم في التدريبات وعودة النشاط تدريجيا .

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استغل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، توقف النشاط الرياضي لإجراء المتابعة المستمرة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية للمركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي تنفيذًا لتوجيهات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة، علي تطوير كفاءة وأداء وجودة المركز الأولمبي حتى يكون الصرح الرياضى جاهزًا للعمل بأفضل حال بعد فترة التوقف بسبب الظروف الحالية التى يمر بها العالم.

وكان عاطف حمودة مدير المركز الأولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات الوطنية، قد شدد علي عدم وجود أي لاعب علي الإطلاق يخوض تدريبات في المركز خلال هذه الفترة وفقًا لتعليمات دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد انتشار فيروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي في كل الألعاب .