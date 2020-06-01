شكرا لقرائتكم أول رد من الصربي زوران مانولوفيتش على تدريب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المغربي محمد رزقي وكيل أعمال الصربي زوران مانولوفيتش مدرب الوداد المغربي السابق ، موقف المدرب من الموافقة على تدريب الإسماعيلي، بعدما تلقة مفاوضات شفوية من أجل تولي القيادة الفنية خلفا للفرنسي ديديه جوميز، الذي تفكر الإدارة الصفراء في إنهاء عقده حال إلغاء الدوري أو بنهاية الموسم الحالي اذا ما تقرر استكماله.

أكد رزقي أن زوران تلقى اتصالات شفوية من قبل مسئولي الإسماعيلي لاستطلاعرأيه بشأن تدريب الدراويش، موضحا أن المدرب لا يمانع في تدريب الدراويش، اذا ما تلقى عرضا رسميا لقبول المهمة.

شدد رزقى على أن زوران منفتح على العمل في الدوري المصري ، ويعتبره من أقوى الدوريات في أفريقيا واكتشفها عندما كان مدربا فريق بريميرو أوجوستو الانجولي عندما وصل إلى نصف نهاية ابطال افريقيا في 2017 .

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تابع: زوران يعرف جيدا الفرق المصرية مثل الأهلي الزمالك الاسماعيلي الذي ينتظره مباراة مهمة في نصف نهائي البطولة العربية ضد الرجاء المغربي، وهي البطولة التي خرج منها الوداد وقت قيادته للفريق الأحمر أمام الرجاء في المباراة الشهيرة بديربي المغربن والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 4/4 ، وشهدت غياب 4 لاعبين أساسيين عن الوداد ويعرف جيدا قوة الرجاء .

أضاف أن زوران مهتم بتدريب فريق الاسماعيلي كونه أحد أكبر الفرق في مصر، وينتظر وصول عرضا رسميا ، وعن المقابل المالي الذي سيطلبه شدد على أنه سينتظر في البداية وصول عرض رسمي، معقبا: "ان شاء الله لن يكون هناك خلاف على راتب المدرب.

يذكر أن زوران رحل عن تدريب من الوداد في نهاية شهر يناير بعد تعادل الوداد في انجولا ضد بترو أتلتيكو الانجولي، علما بأن الوداد كان يحتل صدارة الدوري المغربي ووصافة مجموعته بدوري ابطال افريقيا المؤهلة لربع النهاية.