شكرا لقرائتكم شوقى غريب: جهزت خطة لمدة سنة من أجل الأولمبياد تطمح لتحقيق إنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الفراعنة لا يستهدفون التمثيل المشرف لمصر في أولمبياد طوكيو المرتقبة فقط، بل إنهم حريصين على تحقيق إنجاز كروي جديد يضاف إلى تاريخ الفراعنة الحافل بالإنجازات، وقال غريب في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذي يقدمه حازم إمام نجم الزمالك السابق على إذاعة أون سبورت:"سلامة اللاعبين هي أكثر ما يهمنا في الفترة الحالية وإذا قررت الدولة عودة النشاط سنكون حاضرين".

أضاف شوقي غريب قائلا:"أرسلنا خطة برناج الإعداد الخاصة بالمنتخب إلى اللجنة الأولمبية مثلما طلبت من خلال اتحاد الكرة، وحددنا احتياجاتنا والموازنة والمعسكر ووضعت برنامج لمدة سنة بشكل كامل حتى نكون جاهزية مع زوال الغمة"، واستطرد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي:"هدفنا أن يحقق المنتخب الاوليمبى المزيد من الانجازات وليس التمثيل المشرف فقط ولكن حضور قوى في الأولمبياد".

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ويترقب شوقى غريب، ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن موقف الدورى العام، ويفكر غريب جدياً فى إقامة معسكر مغلق للفراعنة فى شهر أغسطس المقبل فى حال عدم استئناف النشاط، لاسيما أن الأجندة الدولية تشهد توقفا فى شهر أغسطس المقبل، ويرغب المدير الفنى فى التواصل مع لاعبيه ومتابعة حالتهم الفنية والبدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة شهر يونيو 2021 موعداً لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتان وديتان من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم أفريقيا 2021 وكأس العالم العسكرية وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الأيام المقبلة.