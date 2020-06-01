شكرا لقرائتكم إصابة لاعب سلة الزمالك السابق بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب أحمد خيرت لاعب السلة السابق بنادى الزمالك، والحكم الدولى للعبة بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه خلال الساعات الماضية ، وتبين إصابته بالفيروس ، وجارى خضوعه للعلاج .

وأكد أحمد الفلكى رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة السلة أنه تواصل مع الحكم المصاب ، وقال له إنه أجرى تحليل مسحة الكورونا وأثبتت ايجابية العينة ، وأن الفيروس أصابه بعد مخالطة شقيقه الذى يعانى من كورونا .

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وأضاف رئيس اللجنة، أن أحمد خيرت فى بداية الأعراض ، و يخضع للعزل المنزلى ، وفقا للأدوية و العلاج التى حددها له الطبيب ، خاصة وأن الأعراض مازالت تحت السيطرة .

كان اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق بالقلعة البيضاء تم نقله لإحدى مستشفيات مصر الجديدة وذلك لتلقي العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدخل مجلس ادارة الزمالك لعلاج اللاعب وتزفير سبل الراحة له . ودخل عبد الوهاب غؤقة عناية مركزة الا انه بعد تحسن حالته تم نقله إلى حجرة اخرى . يذكر أن الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، أكد صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدورى أوغيرها من المسابقات التى ينظمها الاتحاد بشكل عام، وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقى فى الدورى مباراة أو اثنين بين الأهلى والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد فى النهائي، وفى كأس مصر وصلت المباريات لدور ال8 ويمكن انهاء المسابقة فى غضون 4 أيام