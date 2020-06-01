شكرا لقرائتكم أسوان: جلسات الإدارة معطلة منذ توقف كورونا وأجلنا مناقشة عدد من الملفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن جلسات مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، لم تعقد منذ توقف النشاط الكروي في مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأضاف أمين في تصريحات خاصة، أن المجلس أرجأ مناقشة العديد من الملفات حتى عودة الاجتماعات من جديد أبرزها ملف الميركاتو الصيفي.

ويتواصل الجهاز الفني لأسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، والتأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني.

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ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

ويقدم أسوان أداءً مميزًا فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح مجدى عبد العاطى لمواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.