شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يرغب بتمديد إعارة التشيلي سانشيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم رغبته في تمديد فترة بقاء التشيلي أليكسيس سانشيز، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفوفه، وذلك بعد تمديد الموسم الحالي في إيطاليا وإنجلترا إثر فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إنتر ميلان يدفع فقط ربع راتب اللاعب، يبلغ 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، طبقا للعقد الحالي الذي كانت مدته عشرة أشهر، ومن المفترض أن ينتهي في 30 يونيو الجاري.

وقال بييرو أوسيليو مدير الكرة بنادي إنتر ميلان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إن إنتر يسعى لتمديد فترة بقاء سانشيز ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم الدوري الإيطالي، والذي سيجرى استكماله خلال الصيف بعد توقف طويل بسبب الوباء.

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وسجل سانشيز (31 عاماً) اخمسة أهداف خلال 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتعرض لإصابة في الكاحل في أكتوبر الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه على سبيل الإعارة لإنتر ميلان.

وفشل المهاجم السابق لناديي أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، في تسجيل أي هدف خلال 11 مباراة شارك بها منذ عودته للملاعب في يناير الماضي، لكن أوسيليو يشعر بأن سانشيز سيكون عنصرا هاما للفريق في بقية الموسم.

وأضاف : نرغب في إنهاء الموسم بوجود جميع هؤلاء اللاعبين. وإذا انتهت عقودهم فسنتعامل مع الموقف، نحن نعول على سانشيز في الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيمكننا في المقام الأول من تقييم اللاعب الذي أصيب ولم يتمكن من اللعب لفترة طويلة.