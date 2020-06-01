حازم إمام: الزمالك الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي





قال حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن الفريق الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي وليس الأهلي، باعتبارة الأكثر تتويجآ في البطولات القارية في القرن الماضي وهو الأحق بلقب نادي القرن”.

وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق في تصريحات إذاعية عبر أثير “أون سبورت: “كل مشجعي الفارس الأبيض يعلمون مدى أحقية فريقهم بالتتويج بلقب نادي القرن وليس الأهلي”.

وأثارت قضية نادي القرن جدلاً كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث أعلن نادي الزمالك أحقيته في التتويج بلقب القرن، وأنه تم مجاملة الأهلي في تتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقام المستشار مرتصى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتدشين حملة إعلانية على أسوار النادي، وقام بتعليق لافتات مكتوب عليها عبارة: “الزمالك نادي القرن الحقيقي، بالأرقام والإنجازات مش بالمحسوبية والمجاملات”.