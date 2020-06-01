محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد جوزيه أنيجو مدرب نادي مارسيليا الفرنسي السابق، أن مشادة قوية سبق وأن حدثت بين المصري أحمد حسام "ميدو" والإيفواري ديديه دروجبا أثناء تواجدهما مع الفريق سويًا من قبل.
أنيجو الذي عمل مدرب لمارسيليا ثم مدير كرة القدم في النادي، تحدث عبر إذاعة مونت كارلو الفرنسية، حيث أكد أن مشادة ميدو مع دروجبا تسببت في اضطراب توازن الطائرة التي كان يستقلها الفريق.
وقال المدرب الفرنسي: "حدثت مشادة سابقة بين دروجبا وميدو على رحلة طيران للفريق، كنا عائدين إلى فرنسا من مباراة في البطولة الأوروبية".
وأكمل: "ميدو كان معتادًا على المزاح الغريب والعجيب، وقام بذلك مع أحد مضيفي الطيران، لكن دروجبا لم يقبل بذلك".
وأضاف: "دروجبا تعامل مع ميدو بحدة وقتها، والأمور ازدادت سخونة بينهما، كنا في الجو وقتها ولك أن تتخيل كيف اهتزت الطيارة بسببهما، لقد تسببا في اضطراب توازنها".
واختتم: "الثنائي ثقيل الوزن، عادةً كانا صديقين ولكن في هذا الموقف تحديدًا كان هناك نوبة غضب من كلاهما".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب مارسيليا يروي.. كواليس مشادة ميدو ودروجبا التي أفقدت الطائرة توازنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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