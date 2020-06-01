بلاتر: أمريكا أجبرتني على الرحيل من الـ"فيفا"

اعترف السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن استقالته التي تقدم بها في عام 2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات الأمريكية التي كانت

تحقق في إدعاءات بالفساد.

وقال بلاتر في تصريحات صحفية: أجبروني على الرحيل، وفجأة لم يعد الفيفا منظمة مافيا بالنسبة للعدالة الأمريكية

بل ضحية.

وكان بلاتر رحل عن رئاسة "فيفا" في الثاني من يونيو 2015 بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك عقب اعتقال عدد من مسؤولي الاتحاد في زيوريخ، وفي أكتوبر من العام نفسه، تلقى بلاتر الإيقاف من لجنة القيم بـ"فيفا".