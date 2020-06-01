راشفورد يعترف بمخاوفه من الانتقال إلى برشلونة

كشف تقرير إسباني اليوم الاثنين، عن اقتراب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي راشفود من الانتقال إلى برشلونة الإسباني موسم 2017 - 2018، بعد وصول المفاوضات بين إدارة الناديين إلى

مراحل متقدمة.وأضاف، راشفورد في بداية الأمر كانت لديه رغبة في خوض التجربة الجديدة مع برشلونة، ولكن قبل الإتمام النهائي للمفاوضات، تغيرت وجهته، وسيطر عليه الاقتناع بأنه سيفتقد إلى الانسجام الكامل في إسبانيا لتغير طبيعة اللعب بين برشلونة ومانشستر يونايتد.وواصل، راشفورد، في ذلك التوقيت سيطرت عليه المخاوف من الجلوس احتياطياً مع برشلونة وعدم الظهور وسط مجموعة اللاعبين بالفريق الكتالوني.