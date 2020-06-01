شوقي غريب: كورونا حرمت المنتخب الأولمبي من مواجهة ألمانيا وفرنسا وديًا

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه كان يخطط لمواجهة ألمانيا وفرنسا وديًا خلال شهر يونيو الجاري، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

قال غريب لـ "الوفد": "اتفقنا مع ألمانيا وفرنسا بشكل رسمي

على خوض مباراتين وديتين معهما في الشهر الجاري، لكن أزمة كورونا وتوقف النشاط في كل بلاد العالم عطل كل شيء".

وتابع: "نسعى لخوض مباريات ودية قوية بعد عودة النشاط والأمور لطبيعتها الفترة المقبلة، لأن هدفنا المنافسة على ميدالية في الأولمبياد وليس مجرد التمثيل المشرف".

والجدير بالذكر أن الأولمبياد تم تأجيلها لمدة سنة بحيث تقام العام المقبل، بدلًا من العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.