كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه كان يخطط لمواجهة ألمانيا وفرنسا وديًا خلال شهر يونيو الجاري، استعدادًا لأولمبياد طوكيو.
قال غريب لـ "الوفد": "اتفقنا مع ألمانيا وفرنسا بشكل رسميعلى خوض مباراتين وديتين معهما في الشهر الجاري، لكن أزمة كورونا وتوقف النشاط في كل بلاد العالم عطل كل شيء".
وتابع: "نسعى لخوض مباريات ودية قوية بعد عودة النشاط والأمور لطبيعتها الفترة المقبلة، لأن هدفنا المنافسة على ميدالية في الأولمبياد وليس مجرد التمثيل المشرف".
والجدير بالذكر أن الأولمبياد تم تأجيلها لمدة سنة بحيث تقام العام المقبل، بدلًا من العام الجاري، بسبب جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: كورونا حرمت المنتخب الأولمبي من مواجهة ألمانيا وفرنسا وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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