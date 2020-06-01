بلاتر: أمريكا سبب رحيلي عن رئاسة الفيفا

اعترف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، بوجود تدخل من الولايات المتحدة الإمريكية، من أجل إبعاده عن منصبه كرئيساً للفيفا، بعدأن تولت السلطات الأمريكية التحقيق في عدد منالملفات.
وأضاف في تصريحات للإعلام السويسري، قائلاً، في عام 2015 كانت هناك رغبة في إبعادي عن الصورة، وسويسرا تدخلت في الأمر ومهدت الطريق أمام إنفانتينو لتولي منصب رئيس الفيفا، والذي أصبح الآن المستفيد الأول من هذا المنصب، بالرغم من وجود فضائح.
وواصل، السلطات الأمريكية قالت في ذلك التوقيت يجب أن يرحل بلاتر، وهذا ماحدث بالفعل، والأمر امتد بعد ذلك إلى اعتقال عدد من قيادات الفيفا.
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