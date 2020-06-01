ديفيد لويز يتمسك بأرسنال

أبدى البرازيلي ديفيد لويز مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، رغبته في عدم الرحيل عن صفوف ناديه خلال الفترة المقبلة، وتطلعه إلى تجديد تعاقده.

وقال وكيل اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلتها، تقارير إنجليزية، أن اللاعب يتمتع بعلاقات جيدة مع إدارة أرسنال، وكذلك الطاقم الفني، ولديه طموح لتحقيق

لقب قريب مع الفريق.ونفى وكيل اللاعب، رغبة ديفيد لويز في الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، موضحاً أن إدارة الفريق اللندني بصدد الجلوس مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع أرسنال.