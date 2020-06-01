صبري المنياوي: أنا تحت أمر النادي الإسماعيلي

أكد صبري المنياوي مدير الكرة السابق بالنادي الإسماعيلي أنه تحت أمر الدراويش في أي توقيت يحتاج فيه النادي لخدماته.
وواصل صبري المنياوي قائلًا إن النادي الإسماعيلي له فضل كبير عليه ويرغبفي خدمته دائمًا.
وواصل المنياوي قائلًا إن عمله الإساسي هو مدير فني وليس مدير الكرة مشيرًا أنه ينتظر موقف الدوري من عودة أوعدمة من أجل العمل كمدرب في نادي آخر وممارسة مهنته الأساسية.
وعن إقالته من منصب مدير الكرة من النادي الإسماعيلي أكد المنياوي أنه لم يعلم سبب إقالته حتى الأن مؤكدًا إن هذه ليست المرة الأول أن يقدم له النادي الإسماعيلي الشكر.
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