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سيف الدين الجزيري يواصل التأهيل البدني بإشراف جهاز المقاولون

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يواصل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب، تدريباته من أجل الجاهزية في حال عودة الدوري الممتاز، بعد توقفه.
ونشر سيف الدين الجزيري صورًا له

على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أثناء تدربه من أجل الجاهزية البدنية والفنية، حيث يتابع الجهاز الفني لفريق المقاولون، تدريبات اللاعبين، و يتوصلوا معهم بشكل مستمر.
وسجل سيف الدين الجزيري، ٧ أهداف هذا الموسم مع فريق المقاولون، بالدوري.
ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد نقطة 33 نقطة في جدول الدوري، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49.
 
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