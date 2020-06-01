رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم مصطفي محمد مع الزمالك ومنتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم مصطفي محمد مع الزمالك ومنتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أداء تدريباته الفردية داخل صالة الجيم، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية تحسبًا لاستئناف نشاط كرة القدم في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد توقف منذ أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ويحظي مصطفي محمد باهتمام عدة أندية خارج مصر ترغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة فريق الزمالك في البطولات المختلفة بالموسم الحالي، ولكن ترفض إدارة القلعة البيضاء التفريط في خدمات المهاجم الشاب إلا في حالة تلقيه عرضًا يناسب الزمالك وقيمة اللاعب.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه مصطفي محمد رفقة فريق الزمالك بالموسم الحالي:-

مصطفي محمد من مواليد 28 نوفمبر لعام 1997 يبلغ عمره 22 عامًا، ويتميز بالطول الفارع والذي يصل إلي 1.85 سم، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير 950 ألف يورو.

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بدأ "البلدوزر الجديد" كما تلقبه الجماهير مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن قطاع الناشئين بالزمالك، لكنه لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول، حيث لعب خلال المواسم الماضية معارًا لعدة أندية منها الداخلية، وطنطا وطلائع الجيش، وبعد تألقه بشكل لافت للأنظار واثبات قدراته الهجومية، قررت إدارة الزمالك استعادة خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لقيادة هجوم الفريق الأبيض.

شارك مصطفي محمد مع الزمالك في 13 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 989 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على إنذارين، بينما خاض 12 مباراة في البطولات الإفريقية (11 في دوري الأبطال - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحصل على إنذارين.

كما خاض مهاجم الزمالك مباراتين بكأس مصر وسجل هدف وحيد، ولعب مباراتين في بطولة السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

توج مصطفي محمد مع الزمالك ببطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي، وتأهل مع الفارس الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وينتظر فريقه مواجهة قوية ضد الرجاء المغربي، ولكنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي.

شارك مهاجم الزمالك مع المنتخب الأولمبي في التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في "طوكيو" والتي تأجلت للعام المقبل، وخاض مع الفراعنة 12 مباراة وسجل 6 أهداف، بينما لعب مباراتين مع المنتخب الأول تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري لكنه لم يسجل أهداف.