رياضة | مفاجأة.. بن شرقي يفكر في الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بن شرقي يفكر في الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "المساء" المغربية أن بن شرقي يفكر في الرحيل عن الزمالك في الصيف القادم بسبب رغبته في الاحتراف في أوروبا بالموسم القادم.

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وكشفت الصحيفة أن بن شرقي يملك 5 عروض أوروبية للتعاقد معه في الصيف القادم من نادي طرابزون سبور وغازي عنتاب التركيان ونادي أولمبياكوس اليوناني ونادي مونييليه الفرنسي ونادي ستنادرد ليج البلجيكي.

وأشارت الصحيفة أن هذه العروض أنهالت على بن شرقي في الفترة الماضية بسبب تألقه الواضح مع نادي الزمالك في هذا الموسم ومساهتمه في حصد البطولات مع النادي الأبيض.

كما ذكرت الصحيفة أن مسئولو نادي الزمالك أكدوا منذ فترة على رفضهم التام لفكرة بيع أشرف بن شرقي في الصيف القادم بسبب حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.