رياضة | تقارير: راشفورد رفض عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير: راشفورد رفض عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة من عامين كان يرغب في التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم هجوم مانشستر يونايتد وأجرى معه مفاوضات بالفعل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه في نهاية عام 2018 تفاوض برشلونة مع وكلاء راشفورد وكان النجم الإنجليزي متحمس للإنضمام إلى صفوف النادي الكتالوني لأسباب رياضية وإقتصادية.

Advertisements

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن راشفورد غيّر رأيه لأنه في ذلك الوقت كان لديه شك بأن الإنضمام إلى برشلونة في ال 21 من عمره هو القرار الصحيح لذلك فضل الاستمرار مع المان يونايتد لموسمين أو ثلاث مواسم على الأقل وظل الباب مفتوح لجميع الاحتمالات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راشفورد يشارك مع مانشستر يونايتد منذ سنوات طويلة على الرغم من صغر عمره وأظهر النجم الإنجليزي إمكانيات ممتازة ولكن تطوره بطيئ كما يعتقد كثيرين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ماركوس راشفورد ولد في إنجلترا لعائلة أصولها من سانت كيتس ونيفيس في أمريكا الوسطى وأنه بدأ في المشاركة مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في عام 2015، حيث شارك حتى الآن في 201 مباراة، سجل خلالهم 64 هدف وصنع 34 تمريرة حاسمة.