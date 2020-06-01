رياضة | صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح ونجوم ليفربول يحتفلون بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجح ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في مثل هذا اليوم عام 2019، بعدما رفع هذه الكأس أعوام 1977، 1978، 1981، 1984، 2005.
بينما جاء ليفربول كوصيف بدوري الأبطال أعوام 1985، 2007، 2018.
أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم
وكان محمد صلاح واصل أداءه الرائع مع الريدز منذ أن انضم لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل محمد صلاح هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق من دور ثمن النهائي علي يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين الماضيين بالإضافة إلي فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017.2018.
وحقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث ألقاب قارية هما دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الموسم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.