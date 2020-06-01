رياضة | الشباب السعودي يتمسك بضم وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يتمسك بضم وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك فريق الشباب السعودي بضم وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمُعار إلي صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ويسعي فريق الشباب بضم اللاعب المغربي والذى تألق فى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ولكن بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أصبح اللاعب يبحث عن عرض للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "هيسبريس" المغربية، أن فريق الشباب السعودي متمسك بضم وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ويحاول إغراء اللاعب بعرض مادي كبير لقبول الإنضمام للفريق.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الشباب السعودي يعرض علي وليد أزارو مليون و 200 الف دولار كراتب سنوي للاعب من أجل الإنضمام للفريق، بعدما رفع مسؤولي الشباب العرض من مليون دولار سنويًا بزيادة 200 الف دولار.