رياضة | بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يحسم موقفه من ضم ظهير أيسر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يحسم موقفه من ضم ظهير أيسر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر "باتريس كارتيرون" المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، حسم الجدل حول ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مقربة من الزمالك، أن الفرنسي لا يرغب في ضم ظهير أيسر جديد للقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأكدت التقارير، أن كارتيرون أغلق الملف بشكل شبه رسمي، حيث يرى أن الفريق يمتلك لاعبين في هذا المركز، وهما "محمد عبد الشافي" و"عبد الله جمعة" بالإضافة لنجم النادي الصاعد "أحمد أبو الفتوح" الذي يخوض إعارة ناجحة مع سموحة، منذ منتصف الموسم الماضي.

وصرح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لوسائل الإعلام في وقت سابق، عزم النادي دعم 3 مراكز بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وفقاً لرؤية كارتيرون.

وأفادت مصادر مقربة من كارتيرون، أن المدرب الفرنسي يولي أهمية قصوى لتدعيم مراكز الظهير الأيمن وخط الوسط المدافع وخط الوسط المهاجم، خلال سوق الإنتقالات القادم.