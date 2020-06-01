رياضة | نجم برشلونة يتسول اللعب مع جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يتسول اللعب مع جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن نيلسون سيميدو لاعب برشلونة وافق على الانضمام لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيف "سبورت" أن البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة أعطى موافقته على الرحيل للسماوي واللعب تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الظهير البرتغالي رفض الرحيل إلى إيطاليا والدخول في صفقات تبادلية مع لاوتارو مارتينيز وميرالم بيانيتش، رغم أن إنتر ميلان ويوفنتوس كانا يرغبان في ضم سيميدو.

ويطلب برشلونة الحصول على 40 مليون يورو على الأقل من وراء رحيل سيميدو لكن مانشستر سيتي يرغب في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها جواو كانسيلو إلى برشلونة.