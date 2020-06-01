رياضة | هداف ليون على أعتاب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر هداف ليون على أعتاب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بكل قوته إلى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم في ظل النقص العددي في أفراد هذا الخط قبل توقف مسابقة الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا.

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن أن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع موسى ديمبيلي هداف فريق ليون الفرنسي الذي وضعه النرويجي أولي جونار سولشاير، تحت المراقبة خلال الفترة الأخيرة، من خلال مشاهدته في 3 مباريات.

وقالت الصحيفة: "صفقة انضمام ديمبيلي سوف تكلف خزينة مانشستر يونايتد مبلغ 60 مليون إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي بعد أن انضم اللاعب إلى ليون من فريق سيلتك الإسكتلندي، مقابل 22 مليون يورو، وسجل 42 هدفاً، خلال 88 مباراة حتى الآن".