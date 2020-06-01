ديفيد بيكهام وابنته في العزل الصحي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق، برفقة ابنته هاربر من داخل العزل الصحي المنزلي، الذي يعيشه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
بيكهام نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ظهر فيها وهو يرتدي نفس القميص مع ابنته وحظيت الصورة على آلاف التعليقات والإعجابات خلال ساعات من نشرها.
نجم ريال مدريد السابق كان قد كتب قائلا خلال ذكرى اعتزاله كرة القدم: “لا أستطيع أن أصدق أن 7 سنوات قد مرت منذ أن لعبت مباراتي الأخيرة كلاعب كرة قدم محترف.
بيكهام أضاف، هذه ذكريات عظيمة، لقد كنت محظوظًا جدًا لأنني لعبت مع زملائى فى الفريق بشكل لا يصدق وحصلت على دعم مذهل من المعجبين، لازلت لأفتقدها.. لا يمكننى الانتظار حتى الفصل التالى مع فريق إنتر ميامى.
صحيفة “ذا صن” البريطانية، كانت قد نشرت صورة لبيكهام مؤخرا أظهرت تساقط شعره، بعد عامين من خضوعه لجراحة “زرع الشعر” عام 2018.
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