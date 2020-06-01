شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من الأهلي ضد حسام عاشور بعد تصريحاته الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على اللاعب حسام عاشور، لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قرر «عبدالحفيظ» رفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادي إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

يذكر أن مدير الكرة كان قد قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من التحدث في كافة وسائل الإعلام المختلفة، بعد أن منحهم فرصة كافية للظهور الإعلامي خلال فترة توقف النشاط الحالية.

وكان اللاعب قد نشر مؤخرًا عبر حسابه بموقع «أنستجرام» فيديو تحدث خلاله عن كواليس أزمة مباراة اعتزاله، وبعد الأمور الخاصة بعلاقته مع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا.