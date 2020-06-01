شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يفكر في ضم بدرو رودريغيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 أكدت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع مهاجم تشيلسي، الإسباني المخضرم بدرو رودريغيز، مستغلاً انتهاء عقده مع "البلوز" هذا الصيف. كشفت صحيفة لاعازيتا ديلو سبورت الرياضية الإيطالية، أن اللاعب السابق لبرشلونة وبطل أوروبا والعالم مع منتخب إسبانيا والمتوج بـ29 لقبا في مسيرته، يثير اهتمام "السيدة العجوز" لدعم الثقل الهجومي للفريق بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو. وشارك بدرو (32 عاماً) في 9 مباريات فقط بـ"البريميير ليغ" هذا الموسم، وسجل هدفاً وصنع مثله، ويعد لاعباً بديلاً في الفريق الإنجليزي المحترف بصفوفه منذ 2015.





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